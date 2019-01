Der Autobauer Daimler legte am Mittwochmorgen Verkaufszahlen vor. Fazit: Die Company verzeichnet das achte Rekordjahr in Folge. Die Aktien steigen im Morgenhandel um 3,4 Prozent. Damit setzt sich die Bodenbildung fort. Nun gilt es, den Abwärtstrendkanal nach oben zu durchbrechen - die Chancen dafür stehen gut. Was Anleger wissen müssen und wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...