Los Angeles (ots/PRNewswire) - Pixalate, die weltweit erste Plattform für übergreifenden Schutz zur Erkennung und Verhütung von Werbebetrug, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit MoPub ist, von MoPub ausgewählt. Die Partnerschaft stellt eine Weiterentwicklung des umfassenden Traffic-Quality-Ansatzes von MoPub dar, der direkte Integrationen mit erstklassigen IVT-Management-Lösungen beinhaltet.



"Partnerschaften sind entscheidend für unsere Bemühungen", sagte Boris Logwinskiy, Produktmanager von MoPub. "Wir glauben, dass MRC-akkreditierte Anbieter wie Pixalate das Fachwissen, die Technologie, die Datenintegrität und den Service bieten, die notwendig sind, um uns zu helfen, einen sauberen Exchange für die Billionen von Anzeigenanfragen zu gewährleisten, die wir unterstützen."



Die Engineering- und Business Development Teams von MoPub arbeiten mit Pixalate zusammen, um den Traffic an der MoPub-Exchange zu überprüfen und zu überwachen. Der datengesteuerte Ansatz von MoPub zur Überwachung und Qualitätssicherung des Datenverkehrs umfasst die Analyse von:



- Von Crawlern, Scripts, Agents generierte Klicks und Werbeaufrufe - Illegitimer Datenverkehr durch Hijacking von Geräte- und Anzeigen-Tags - Gefälschte Quellinformationen nach Geräte-ID und Bundle-ID



- Viewability-Raten und Anzeigenimplementierung - App Store Rankings, User Downloads, Beschreibungen und Marktreichweiten - App-Inhalte, Benutzererfahrungen und Werbemöglichkeiten - GIVT & SIVT Betrugssignale, unter anderem:



"Mobile In-App ist der Kanal Nummer eins für digitale Werbeausgaben und ein Top-Investitionsbereich für die Betrugspräventions- und App Discovery-Plattform von Pixalate. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MoPub, um einen Austausch von mobilen Anzeigen in höchster Qualität sicherzustellen. Unsere MRC-zertifizierten In-App-Betrugslösungen geben MoPub-Käufern und -Verkäufern wertvolle Sicherheit", sagt Jalal Nasir, CEO von Pixalate.



Zusätzlich zur internen Richtliniendurchsetzung wird MoPub Pixalate-Daten nutzen, um mobile App-Publisher zu analysieren, zu bewerten und zu überprüfen, bevor sie am RTB-Datenaustausch von MoPub teilnehmen können. Pixalate wird außerdem eine automatisierte Echtzeit-Prebid-Lösung anbieten, um ungültige Gebotsanfragen an der MoPub-Exchange zu identifizieren und zu blockieren und die Postbid-Aktivität proaktiv auf verdächtige Indikatoren zu überwachen.



Durch die Partnerschaft mit Pixalate und die Unterstützung durch das globale Policy Operations-Team von Twitter übernimmt MoPub eine proaktive Rolle bei der Priorisierung der Traffic-Qualität in der mobilen In-App-Werbung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mopub.com.



Informationen zu Pixalate



Pixalate ist ein auf kanalübergreifende Betrugserkennung spezialisiertes Unternehmen, das mit Marken und Plattformen zusammenarbeitet, um unzulässigen Datenverkehr zu verhindern und die Qualität des Werbeinventars zu verbessern. Dazu bieten wir das einzige System mit koordinierten und übergreifenden Lösungen zur verbesserten Erkennung, Diagnose und Beseitigung von Werbebetrug für die Bereiche Desktop, mobile Web, mobile In-App und OTT an. Pixalate ist eine vom MRC akkreditierte Lösung für die Aufspürung und Verhütung von Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) in allen Desktop-, mobile Web, mobile In-App und OTT-Werbeformaten. www.pixalate.com



