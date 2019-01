Bonn (www.anleihencheck.de) - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Wirtschaftsvertrauen für die Eurozone hat im Dezember ein unrühmliches Jahr 2018 komplett gemacht, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Rückgang von 109,5 auf 107,3 Punkte sei es in jedem einzelnen Monat des Jahres gesunken. Für eine längere Negativserie müsse man schon bis in die Wirren der Finanzkrise und der nachfolgenden Rezession 2007 bis 2009 zurückgehen. Gleichwohl sollte der aktuelle Rückgang nicht überbewertet werden, falle er doch mit kumuliert 7,9 Zählern eher moderat aus. Dennoch sei das Wirtschaftsvertrauen ein weiterer Kratzer am Bild eines grundlegend soliden Konjunkturaufschwungs in der Eurozone. ...

