Zwei echte Kerle, vier Stunden und jede Menge coole Unterhaltung - am Samstag, den 12.01.2019, ab 7 Uhr startet eine einzigartige Show im Berlin-Brandenburger Radiomarkt! Brandenburgs beliebtester Nachmittags-Moderator Marcus Kaiser und Deutschlands berühmtester Tätowierer Daniel Krause alias "Tattoo"Krause begleiten die Hörer mit "Kaiser und Krause" ins Wochenende.



"Tattoo"Krause, bekannt aus TV-Serien wie "Berlin Tag&Nacht", "Tattoo Around The World", Entertainer in Sachen "Stiche unter die Haut", Buch-Autor und originale "Berliner Schnauze" trifft jeden Samstag von 7 bis 11 Uhr auf Marcus Kaiser, Kult-Moderator im Berlin-Brandenburger Radiomarkt und DIE geballte Manneskraft mit witzigen Familienvater-Qualitäten! Seit 27 Jahren On Air ist "Der Kaiser" quasi eine Institution in der Region.



Das wird lustig und überraschend, denn die beiden sympathischen Typen sind authentisch, schlagfertig und spontan - egal was kommt! Deshalb gibt es wenig Regeln, dafür jede Woche etwas Neues! Sie quatschen über Dinge, die sie im Alltag bewegen, und es wird spannend, was "Männer im besten Alter" zu erzählen haben. Beide sind glücklich liiert, Väter von Töchtern, bauen ein Haus bzw. haben gerade eins gebaut, sind happy, wenn "ihre Mädels" es sind, haben sich auf einer Party kennengelernt, sofort verstanden und spontan beschlossen: Wir rocken den Samstagmorgen!



Eine Show, die das Leben schreibt! Es gibt nichts, zu dem die beiden keine Meinung haben. Unter dem Motto "Frauen fragen, Männer antworten" kann die holde Weiblichkeit anrufen und wird schonungslos ehrlich über das männliche Geschlecht aufgeklärt. Warum sind Männer oft so komisch, was denken sie über Frauen und wie kann das Miteinander überhaupt funktionieren? ... Marcus Kaiser und "Tattoo"Krause haben bestimmt nicht immer die EINE richtige Lösung, aber immer eine Meinung. Mit dem "Aufreger der Woche!" werden die coolen Typen garantiert aus dem prallen Leben schöpfen. Zum Auftakt wird gleich groß gefeiert, denn "Tattoo"Krauses erste Show bei BB RADIO ist sein Start in die "Fifty"-Ära: Deutschlands berühmtester Tätowierer wird an diesem Tag 50!



Es wird spannend, wenn zwei Kerle loslegen, die "Best Agers" sind: leben als wären sie Ende 20 und sich verhalten, als wären sie 12!



"Kaiser und Krause - die BB RADIO-Samstagmorgenshow" - ab sofort jeden Samstag von 07:00-11:00 Uhr und nur bei BB RADIO!



