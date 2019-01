- Britische Abgeordnete um "No-Deal-Brexit"-Szenario besorgt- DE30 könnte Test der 11.000 Punkte-Marke wagen- Mercedes-Benz erwartet 2019 RekordumsätzeAngebliche Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China führten zu einer Aufwertung amerikanischer und asiatischer Aktien. Die europäischen Aktien starteten wiederum den dritten Tag der Handelswoche optimistisch. Die Blue-Chip-Indizes aus Europa eröffneten am Mittwoch höher. Die größten Zuwächse verzeichneten in den ersten Handelsminuten die französischen und italienischen Aktien, während die Aktien in Polen und Spanien am meisten zurückblieben. Automobilhersteller und IT-Aktien führten die Gewinne an, während Telekommunikations- und Immobilienunternehmen zu Beginn des heutigen Handels den geringsten Anstieg aufwiesen. Der DE30 setzt seinen Aufwärtstrend fort, unterstützt durch eine erhöhte Risikobereitschaft. Der deutsche Leitindex ...

