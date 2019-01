Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler nach Absatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Mercedes Benz habe seine Pkw-Absätze in 2018 leicht erhöht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2018 sei so das achte Wachstumsjahr in Folge und untermauere die führende Position von Daimler im Premium-Segment. 2019 erwartet der Experte nun weiteren Schwung durch die Erneuerung von Modellen in der Kompaktklasse und die Nachfrage nach SUV-Geländelimousinen./tih/la

