Düsseldorf (ots) - Die Online-Jobplattform StepStone hat mit dem Berliner E-Learning Startup Studydrive Europas führende Digital-Plattform für Studierende übernommen - die Akquisition wurde am 2. Januar 2019 gemeinsam abgeschlossen. Mithilfe von Studydrive unterstützen sich Studierende gegenseitig, indem sie ihre Lernmaterialien wie Mitschriften oder Zusammenfassungen mit Kommilitonen teilen und sich bei Fragen rund um das Studium weiterhelfen. Studydrive bietet Zugriff auf mehr als 250.000 Lernunterlagen aus allen Fachbereichen. Über 700.000 Studierende an über 100 Universitäten und Hochschulen nutzen die Plattform, um sich mit Kommilitonen auszutauschen und gegenseitig in ihrem Studienfortschritt zu unterstützen. Zudem finden sie auf Studydrive Jobs und Praktika, die genau zu ihrem Studienverlauf passen.



"Studydrive hat sich in den vergangenen Jahren zu einer zentralen Plattform entwickelt, die Studierende durch ihr gesamtes Studium begleitet", sagt Dr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone. "Als Teil der StepStone Familie wird Studydrive den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Gemeinsam bieten wir Studierenden alle Möglichkeiten, ihren Studienerfolg zu planen und umzusetzen, um dann auch den wichtigen Schritt zum passenden Job zu machen." Arbeitgeber wie Continental, Henkel oder EY nutzen die Plattform bereits erfolgreich, um Studierende und Absolventen für sich zu gewinnen.



Studydrive wurde 2013 von Philipp Mackeprang und Sven Gasper gegründet, die die Geschäfte des Unternehmens noch immer gemeinsam führen. Unterstützt und finanziert wurde Studydrive maßgeblich durch die Venture Capital Investoren ALSTIN Capital und Dieter von Holtzbrinck Ventures (DvH Ventures) sowie einige erfahrene Business Angels. Schon seit Gründung hat sich die Plattform immer stärker europaweit verankert. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören auch die Niederlande zu den Märkten, in denen Studydrive intensiv genutzt wird. "Von Anfang an wollten wir das Studium für unsere Nutzer vor allem einfacher und sie damit erfolgreicher machen. Dazu haben wir konsequent an den Stellen digitale Lösungen gesucht, die uns selbst im Studium negativ aufgefallen sind," erklärt Mackeprang. "Als Teil von StepStone werden wir nun den nächsten Schritt gehen und unser Wachstum in den kommenden Jahren weiter intensiv ausbauen. Dabei geht es nicht nur darum, Studierende an ihren jeweiligen Hochschulen untereinander zu vernetzen, sondern auch weltweit", sagt Gasper.



Über Studydrive



Auf der Studierendenplattform Studydrive haben Studierende die Möglichkeit, Dokumente zu teilen, Fragen zum Studium zu beantworten oder den Campusneuigkeiten zu folgen. Ob am Laptop oder Handy verbinden sich hier täglich Kommilitonen in Fachgruppen und Uni-Kursen und nutzen Studydrive als Lernplattform, Community und Karriereportal. Über das Studydrive Karriere Angebot haben Unternehmen die Möglichkeit, mit den Studydrive Nutzern in Kontakt zu treten, beispielsweise durch Stelleninserate, Mailings oder Anzeigen. Die Studydrive GmbH wurde 2013 von Philipp Mackeprang und Sven Gasper in Köln gegründet und ist heute mit mehr als 50 Mitarbeitern von Berlin aus tätig.



Über StepStone



Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist ein Unternehmen der Axel Springer SE.



