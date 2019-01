Nun war man auf der Suche nach einer Lösung für das vollautomatische Verwiegen diverser Nussmischungen. Die besondere Herausforderung des Projekts lag in der am Produktionsstandort vorhandenen niedrigen Raumhöhe. Multipond konnte hier mit einer ausgeklügelten Lösung punkten und bekam somit den Zuschlag für das Projekt. Eingesetzt werden zwei Mehrkopfwaagen vom Typ MP-28-400-400-C sowie eine MP-14-1000-400-H-UL. Die beiden Waagen wurden unterhalb der Decke an Kettenzügen abgehängt und die Beschickungseinheiten im oberen Stockwerk platziert.

Wenn es um das Handling von großvolumigen Bauteilen geht, stoßen Hebezeuge mit nur einem Lasthaken an ihre Grenzen. Gefragt sind Hublösungen mit mehreren Aufnahmepunkten, um ein gleichzeitiges und sicheres Heben zu gewährleisten. Bei dem Einsatz von zusätzlichen Traversen ist die Reduzierung des Hakenmaßes zu berücksichtigen.Der hier eingesetzte Demag-Quadro-Kettenzug LDC-Q erschließt neue Anwendungsmöglichkeiten für das Handling größerer Bauteile mit bis zu 3,2 t Gewicht. In Kooperation mit Multipond hat Demag Cranes & Components eine Hublösung realisiert, mit dem die Handhabung erleichtert und die Rüstzeiten erheblich ...

