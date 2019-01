Die Stuttgarter Nachrichten titeln heute: "Mercedes erneut mit Rekordabsatz". Im Handelsblatt heißt es dagegen: "Sommerflaute setzt Daimler zu - Absatz steigt nur leicht". Wie so oft liegt die Wahrheit im Auge des Betrachters. Je nach Blickwinkel lassen sich die gestern Abend vorgelegten Absatzzahlen des Autoherstellers so oder so interpretieren: Ja, Daimler hat 2018 mit...

