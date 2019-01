Paris - Die zunehmende Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-chinesischen Handelsstreits lässt am Mittwoch die europäischen Börsen weiter steigen. Der EuroStoxx 50 rückte am Vormittag um 0,81 Prozent auf 3079,81 Punkte vor und erreichte ein neues Hoch seit der Vorweihnachtszeit. Seit dem Zwischentief kurz vor dem Jahreswechsel bei 2908 Punkten hat er nun schon wieder fast 6 Prozent an Wert gewonnen.

Den Anstoss für den weiteren Anstieg gab, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China überraschend an diesem Mittwoch fortgeführt wurden. Am Markt wurde dies als Signal für tiefergehende Gespräche und ein Näherkommen beider Seiten gewertet, auch wenn die Gespräche nun mit unbekanntem Ausgang beendet wurden. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut".

Passend zur weltweit positiven Kursentwicklung ging es am Mittwoch auch an den wichtigsten europäischen Länderbörsen bergauf: Der französische Cac-40 stieg um 1,14 Prozent auf 4827,92 Punkte und der Londoner FTSE 100 legte 0,93 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...