München (www.anleihencheck.de) - Man kann es nicht schönreden: Im vergangenen Jahr haben die Schwellenländer (Emerging Markets, EM) gelitten, so Shamila Khan, Director - Emerging Market Debt, und Christian DiClementi, Portfolio Manager - Emerging Market Debt bei AllianceBernstein (AB).Auch 2019 gebe es weiterhin Gegenwind für Schwellenländeranleihen - so wie auch für andere Risikoanlagen. Zu den Hauptursachen würden vor allem steigende Zinsen in den USA, ein starker US-Dollar und sinkende Marktliquidität zählen. Anleger sollten sich aber nicht abschrecken lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...