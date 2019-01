(shareribs.com) London 09.01.2019 - Die Ölpreise ziehen am Mittwoch weiter an. Brent-Rohöl steigt über die Marke von 59 USD. In den USA meldete das API einen deutlichen Rückgang der Rohölbestände. Auch der Optimismus der Investoren hinsichtlich der Handelsgespräche stützt. Das private American Petroleum Institute meldete gestern einen Rückgang der Rohölbestände um 6,1 Mio. Barrel. Dem gegenüber stand ...

