Das nervt Autofahrer im Winter am meisten



So schön ein Winter Wonderland anzuschauen ist, wenn es den Verkehrsfluss stört, hört für viele Autofahrer der Spaß auf. Das größte Ärgernis beim Autofahren im Winter ist für 76 Prozent der Befragten allerdings nicht das Wetter, sondern die anderen Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrverhalten nicht der Witterung anpassen.



Als zweithäufigster Störfaktor wurden mit 67 Prozent glatte Straßen genannt - während schneebedeckte Straßen nur 30 Prozent der Autofahrer zu stören scheinen.



Allerdings ärgern sich auch 45 Prozent der Befragten darüber, dass sie ihr Auto vor der Fahrt von Eis und Schnee befreien müssen. Vielleicht liegt es an dem falschen Autozubehör? Nicht warm genug angezogen oder eine Frostbeule ist jeder Vierte, denn ihn oder sie stört, dass es im Innenraum des Fahrzeugs im Winter kalt ist.



Schnee- und Graupelschauer: 34 Prozent der befragten Autofahrer fühlen sich durch ein eingeschränktes Sichtfeld durch Schneeschauer gestört. Wobei Frauen (42 Prozent) beim Autofahren im Winter darunter mehr zu "leiden" scheinen als Männer (26 Prozent).



1,2,3 - Autoscheibe frei?



Ganz so schnell geht es nicht, wenn man das Auto von Schnee und Eis befreien muss: Aber immerhin gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie normalerweise unter 5 Minuten brauchen, um ihr Fahrzeug im Winter fahrbereit zu bekommen, also zum Beispiel um die Scheiben freizukratzen. Wobei diese zeitlich sportliche Aussage häufiger von Männern (40 Prozent) als von Frauen (22 Prozent) gemacht wurde.



36 Prozent der Befragten nehmen sich etwas mehr Zeit und geben an, dass sie die Winterarbeit am Auto normalerweise in etwa 5 bis unter 10 Minuten vollbracht haben.



Dass sie beim Eiskratzen schon einmal eine - übrigens verbotene - Umweltsünde begangen und den Motor haben laufen lassen geben 59 Prozent der Befragten zu. Jüngere Autofahrer scheinen weniger an die Umwelt zu denken, denn die unter 45-Jährigen geben dies deutlich häufiger an, als ältere Befragte.



Glücklicherweise sagten nur 19 Prozent der Befragten, dass sie bei vereisten Scheiben im Winter schon einmal beim Eiskratzen nur ein Guckloch in der Frontscheibe freigekratzt haben. Dies ist laut Straßenverkehrsordnung StVO §23 Abs.1 nämlich verboten und kann nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden.



So sieht für Autofahrer der perfekte Winterhelfer aus



Effizient sollte er sein: Nach den Eigenschaften eines idealen Eiskratzers gefragt, geben rund drei Viertel der Befragten an, dass für sie ein idealer Eiskratzer das Eis effizient und vollständig (76 Prozent) bzw. schonend vom Auto entfernen muss. Natürlich ohne, dass der Lack oder die Autoscheiben beschädigt werden (74 Prozent). Verständlich, denn schließlich ist das Auto für viele Autofahrer ein wertvolles Gut.



Für 68 Prozent sollte ein idealer zudem Eiskratzer bruchfest und widerstandsfähig sein. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) finden auch, dass ein idealer Eiskratzer lange haltbar sein muss.



Skandinavische Länder, wie Schweden oder Finnland sind für ihren hohen Designanspruch bei der Produktentwicklung bekannt. Dies spiegelt sich auch in den formschönen Designs der KUNGS Winterprodukte wider. Für die deutschen Autofahrer scheint dies jedoch eher nebensächlich zu sein: Nur für 3 Prozent der Befragten ist eine ansprechende Optik beim Eiskratzer ein wichtiges Merkmal.



*Quelle: Repräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von KUNGS. Im Oktober 2018 wurden in Deutschland 1.013 Autofahrer ab 18 Jahren befragt.



Über KUNGS KUNGS ist skandinavischer Marktführer von Winter-Autozubehör und gehört zu dem finnischen Sinituote-Konzern, einem der führenden Hersteller von Heim- und Autopflegeprodukten. Die Produkte wurden für extreme Winterverhältnisse entwickelt und werden im eigenen Werk in Finnland produziert. Ergonomie, Innovation und Langlebigkeit sind die zentralen Bausteine der KUNGS Produktphilosophie.



