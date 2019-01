Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat die neue Serie zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch im Volumen von 4 Milliarden Euro problemlos am Markt untergebracht. Nachgefragt wurden Papiere für 5,1 Milliarden Euro, zugeteilt 3,2 Milliarden, und das zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,29 Prozent. 821 Millionen Euro nahm die Agentur in das eigene Buch für spätere Marktpflegezwecke.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion:

Emission 0,25-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2029 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,137 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,179 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,6 Durchschnittsrend. 0,29%

