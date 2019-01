Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Mittag geringfügig um 0,04 Prozent auf 163,65 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,29 Prozent.

Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Rentenmarkt kaum belastet. Die Handelsgespräche in Peking sind nach drei Tagen mit positiven Signalen beendet worden. An den Börsen sorgte dies für Erleichterung, wenn auch Details zu den Gesprächen noch ausstehen.

Gestützt wurden die Bundesanleihen durch einen Dämpfer für den deutschen Außenhandel. Am Morgen war bekannt geworden, dass die Exporte im November um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gesunken waren./elm/jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0147 2019-01-09/12:27