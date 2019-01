Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben sich auf elf Jahre Haft und danach auf weitere Jahre Bewährung geeinigt, wenn Gonen Segev ein Geständnis ablegt.

Der frühere israelische Energieminister Gonen Segev hat Spionage und Weitergabe von Informationen an den Feind gestanden. Segev steht wegen Spionage für die Islamische Republik Iran vor Gericht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten sich im Gegenzug für das Geständnis auf elf Jahre Haft und weitere Jahre auf Bewährung geeinigt, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. Die Einigung sei dem Bezirksgericht in Jerusalem präsentiert worden.

Der 63-Jährige ...

