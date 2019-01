CUPERTINO (IT-Times) - Es ist eine logische Folge der Prognose-Senkung von Apple CEO Tim Cook in der vergangenen Woche. Nun wird auch die Produktion für die neue iPhone-Serie gekappt. Apple Inc. hatte in der vergangenen Woche den Ausblick für den iPhone-Absatz für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...