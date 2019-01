Die von der Regierung angekündigte Steuerreform naht. So hat nun auch die Junge Wirtschaft (JW) in der WKÖ ihre Forderungen formuliert. Unter anderem geht es vor allem um Maßnahmen für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und eine KÖSt-Senkung auf höchstens 19 Prozent, so die neue JW-Chefin Christiane Holzinger und ihre Vorgängerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...