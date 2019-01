China und die USA dürften sich in wenigen Stunden zu den Ergebnissen der Gespräche zur Lösung des Handelsstreits äußern. Beide Seiten werden in der Nacht auf Donnerstag zeitgleich eine Mitteilung veröffentlichen, wie der Chefredakteur der chinesischen und englischen Ausgabe der regierungsnahen chinesischen Zeitung "Global Times", Hu Xijin, am Mittwoch auf Twitter ohne Angabe einer Quelle schrieb.

Die Gespräche zwischen den chinesischen und den US-amerikanischen Vertretern seien zwar schwierig gewesen, hätten aber in einer angenehmen Atmosphäre stattgefunden, schrieb Hu Xijin weiter. Kurz nach dem Ende der Gespräche hatte er bereit von einer "recht positiven Situation" geschrieben./mis/jha/

AXC0151 2019-01-09/12:50