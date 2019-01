Hamburg (ots) -



Vor 100 Jahren gründete der Berliner Architekt Walter Gropius das Bauhaus als interdisziplinäre Hochschule für Gestaltung in Weimar. Damit ebnete er nicht nur den Weg einer stilprägenden Kunstinstitution, sondern markierte auch den Beginn eines modernen Lebensgefühls. Anlässlich des Jubiläums würdigt das Kunstmagazin ART das Bauhaus mit einem Sonderheft (ab heute im Handel): Das ART-Spezial "100 Jahre Bauhaus" bietet Einblicke in die Schule der Moderne mit ihren zahlreichen Facetten und dient Interessierten als umfassender Kunstführer.



"Das Bauhaus ist Deutschlands wichtigster Beitrag zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mit unserem Sonderheft haben wir all das zusammengetragen, was die Bauhauskultur ausmacht. Für uns in der Redaktion war die Produktion eine Reise durch Zeit und Ideen, in die wir nun auch unsere Leser entführen möchten", ART-Chefredakteur Tim Sommer.



Auf 130 Seiten porträtiert das ART-Spezial unter anderem Gründervater Walter Gropius und stellt neben ihm weitere wichtige Persönlichkeiten hinter der Kunstschule vor. Auf einem Rundgang durch das heutige Dessau, in dem das Bauhaus ab 1925 zu voller Blüte weitergeführt wurde, geht das Magazin auf Spurensuche. Auch mit dem Einfluss des Bauhauses auf das Schaffen heutiger Künstler beschäftigt sich das Sonderheft und bringt den Lesern die Ideenwerkstatt der Moderne mit einem Glossar - von Autodesign bis Zwei-Meister-System - noch näher. Das dem Sonderheft beiliegende Booklet, "Grand Tour der Moderne" dient als kompakter Wegweiser im Jubiläumsjahr: Es fasst über 100 der wichtigsten und besten Bauten des 20. Jahrhunderts in ganz Deutschland zusammen und bietet einen Überblick über ebenso viele Veranstaltungen zum Bauhaus-Jubiläum.



Das ART-Spezial "100 Jahre Bauhaus" erscheint in einer Druckauflage von 25.000 Exemplaren und ist zum Copypreis von 14,80 Euro erhältlich.



