Der Zinssatz entscheidet über die Finanzierungskosten bei Hauskauf oder -bau. Viele, die mit einer Immobilie liebäugeln, fürchten einen Zinsanstieg und steigende, untragbare Kreditraten. Diese Sorgen sind übertrieben.

Während zu Jahresbeginn die Aktienmärkte erneut unter die Räder gekommen sind, freuen sich Inhaber von Anleihen mit guter Bonität. Zehnjährige Bundesanleihen legten im Kurs ordentlich zu, in der Umkehr sank die Rendite auf ein 26-Monatstief von unter 0,2 Prozent. Das freut auch all diejenigen, die vorhaben, sich für eine Immobilie zu verschulden. Denn die langjährigen Hypothekendarlehen hängen in erster Linie an den langjährigen Zinsen von Anleihen. Nur indirekt gibt es eine Wechselwirkung mit Kurzfristzinsen, die die Notenbanken festsetzen.

Erhöht beispielsweise die Europäische Zentralbank (EZB) den kurzfristigen Leitzins, dann schiebt das in der reinen Lehre auch die Langfristzinsen nach oben, was Hypotheken dann teurer macht. Doch dass es in der Praxis zu einer Wechselwirkung nicht kommen muss, zeigt aktuell das Beispiel USA. In den Vereinigten Staaten liegen die Zinsen für sehr kurze und lange Laufzeiten derzeit nah beieinander.

Mehrere Gründe für anhaltenden Niedrigzins

Für weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...