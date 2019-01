Am Freitag erwartet Philipp Gebhardt in Zürich 1000 Teilnehmer zu seiner Konferenz "Das andere Davos". Hier erklärt er, was ihn am Weltwirtschaftsforum und Teilnehmern wie Trump und Bolsonaro stört.

Herr Gebhardt, das Weltwirtschaftsforum von Davos will sich in einigen Tagen getreu seinem Motto der "Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution" widmen. Was stört Sie daran?Das Motto, das sich das World Economic Forum (WEF) jeweils gibt, ist gar nicht mal entscheidend. Es sind die Teilnehmer, die eingeladen werden: Vor allem US-Präsident Donald Trump, der im eigenen Land Steuersenkungen für Unternehmen vorantreibt und eine fremdenfeindliche und sexistische Politik macht. Oder der rechtsextreme bis faschistische neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der die Gesellschaft militarisieren und Regenwälder abholzen will. Das WEF gibt vor, an der Lösung von Problemen interessiert zu sein - und spricht mit den Leuten, die diese Probleme verursachen. Das ist doch ein Widerspruch.

Warum soll das ein Widerspruch sein? Sollte man nicht gerade mit den Verursachern sprechen, um Probleme anzugehen?Ein Beispiel: In seinem Wahlkampf rühmte sich Bolsonaro damit, politische Gegner an die Wand stellen zu wollen. Zudem halte er Hitler für einen großen Strategen. Wollen wir tatsächlich mit solchen Leuten reden? Müssen wir unbedingt nochmal die gleichen Fehler wie im 20. Jahrhundert machen? Vordergründig hat das Weltwirtschaftsforum ja überhaupt keine Entscheidungskompetenzen. Doch tatsächlich werden die wichtigsten Deals auf informeller Ebene - etwa an der Hotelbar - gemacht. Deshalb kommen ja auch so viele prominente Gäste. Die herrschende Elite ist unter sich. Und die Öffentlichkeit fördert die Sicherheit der Konferenzteilnehmer mit Steuergeldern.

Was ist schlimm daran, dass Unternehmen auf der Konferenz über die Rahmenbedingungen für die Industrie 4.0 diskutieren?Wenn Unternehmen über Industrie 4.0 reden, ist das für sie eine Gelegenheit, ihre globale ...

