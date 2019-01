Berlin (www.anleihencheck.de) - Noch vor zwei Wochen galten für den Chef der Amerikanischen Zentralbank FED zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr als gesetzt, so die Experten von Online-Broker LYNX.Auch die Pläne, den Anteil der Anleihen in der Bilanz schrittweise zu verringern schienen unumstößlich, so die Experten von Online-Broker LYNX. Er sähe keinen Grund dafür, diese Pläne zu ändern. Doch was Powell in der vergangenen Woche bei einer Rede beim jährlichen Treffen der American Economic Association in Atlanta, verkündet habe, habe weit weniger bestimmt geklungen. So habe er nicht nur eine Pause bei den Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, sondern auch angekündigt, seine Pläne für die Verringerung der Bilanz im Ernstfall überdenken zu wollen, sollten sich die Befürchtungen der Investoren bewahrheiten. ...

