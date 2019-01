Börse und Tageszeitungen. Ich erinnere mich an meine Anfangszeiten an der Börse. Ich konnte die Kurse meiner Aktien damals praktisch in jeder Tageszeitung nachlesen, und wenn es total spannend war, pickte meine Nase auch mehrere Tage hintereinander schon am Abend davor an der Scheibe einer Bank, die damals auch brav täglich sowohl Devisen- und Valutenkurse wie auch die Kurse der Aktien an der Wiener Börse veröffentlichte. Die Zeiten haben sich geändert, wir haben jetzt das Internet, wo die meisten von uns auch tagsüber schon dem Kursverlauf ihrer Aktien folgen können, mit lediglich 20 Minuten Verzögerung meist. Darauf, die Kurse in den Tageszeitungen zu lesen, ist kaum noch jemand angewiesen. Ich finde es trotzdem schade, wenn die ...

