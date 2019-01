Berlin (ots) -



Am 30. Januar vor exakt 50 Jahren kamen die Beatles am Ende ihrer Karriere noch einmal zusammen und spielten ein letztes Konzert hoch über den Dächern Londons. Pünktlich zur Mittagszeit begannen sie ohne Vorankündigung zu spielen. Zahllose Schaulustige sammelten sich in den Straßen; wer konnte, stieg auf die Dächer der umliegenden Häuser, um die Beatles sehen zu können. Es drohte ein Verkehrschaos und die Polizei erschien auf dem Dach. Nach 42 Minuten wurde das Rooftop-Concert aufgelöst.



Dieser letzte Gig der Beatles ist in die Annalen der Rockmusik eingegangen. Und genau mit diesem historischen Rooftop-Concert beginnt auch das Beatles-Musical "all you need is love!", das vom 30. Januar bis 17. Februar im Estrel Berlin zu sehen ist. Vier Darsteller schlüpfen in die Rollen der berühmten Pilzköpfe und bringen die Songs der Beatles originalgetreu auf die Bühne. In zwei Akten lässt das Musical die bedeutendsten Stationen der Beatles Revue passieren. Authentische Kostüme und Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum zurück in die 60er-Jahre.



Anlässlich des 50. Jubiläums des letzten Konzerts wird das Musical am 30. Januar und drei darauf folgenden Tagen von einem 24-köpfigen Orchester der Neuköllner Musikschule Paul Hindemith begleitet: Unter dem Titel "The Beatles go Philharmonic" werden die Songs der Beatles mit dem Klang eines Sinfonieorchester vereint. Mit diesem einmaligen Projekt werden neben Beatles-Fans auch Liebhaber der klassischen Musik angesprochen.



"The Beatles go Philharmonic" 30. Januar bis 02. Februar 2019



Das Beatles-Musical "all you need is love!" 03. bis 17. Februar 2019



Mi, Do, Fr und Sa 20.30 Uhr, So 17 Uhr Karten jeweils ab 24 Euro Ticket-Hotline: 030/6831-6831 www.stars-in-concert.de Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



