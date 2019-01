Zürich - Accenture übernimmt Orbium, ein Unternehmens- und Technologieberater für die Finanzindustrie mit Hauptsitz in der Schweiz. Mit dieser Übernahme werde Accenture künftig noch besser in der Lage sein, seinen Kunden im Private-Banking- und Vermögensverwaltungssektor weltweit innovative Dienstleistungen anzubieten, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Orbium ist der grösste Dienstleister für die Avaloq Banking Suite. Bei Avaloq handelt es sich um einen führenden Hersteller von Digital-Banking- und Kernbanken-Systemen für Finanzdienstleister und Vermögensverwalter, dem mehr als 150 Kunden weltweit vertrauen. Durch die Harmonisierung von Geschäftsstrategie, Betriebsmodell und Technologiearchitektur unterstützt Orbium Privatbanken und Vermögensverwalter dabei, ihre Performance zu verbessern.

Marktführer bei der Umsetzung von Avaloq-unterstützten Geschäftstransformationsprojekten

Die herausragende Kenntnis der globalen Vermögensverwaltungsbranche macht Orbium zum Marktführer bei der Umsetzung von Avaloq-unterstützten Geschäftstransformationsprojekten. Die Firma beschäftigt dreimal so viele zertifizierte Avaloq-Spezialisten wie jedes andere Unternehmen und ist berechtigt, Schulungen für eine Avaloq Zertifizierung anzubieten. Mit der Übernahme holt sich Accenture ...

