Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Berechnungen des Forschungsinstituts Agora Energiewende zufolge ist der Ausstoß an Kohlendioxid in Deutschland vergangenes Jahr wider Erwarten gesunken. Demnach gingen die Emissionen an Klimagasen um 5 Prozent auf 850 Millionen Tonnen CO2 zurück.

Als Ursache haben die Forscher die lange milde Witterung ausgemacht. Außerdem sei das Wirtschaftswachstum nicht in der Schwerindustrie erfolgt, die viel Kohlendioxid in die Luft bläst. Auf die Klimapolitik sei nur der Rückgang der Stromerzeugung mit Steinkohle zurückzuführen. Höhere Preise für Luftverschmutzungsrechte machten die Kraftwerke unwirtschaftlich. Für die besonders klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke gilt das nicht.

Trotz immer mehr Windrädern und Solaranlagen war der Ausstoß in den Jahren davor nicht kleiner geworden. Die Bundesregierung hat sich von dem eigenen ehrgeizigen Klimaschutzziel verabschiedet, dass Deutschland kommendes Jahr 40 Prozent weniger CO2 als 1990 in die Atmosphäre schickt. Nach den Zahlen von Agora liegt die Bundesrepublik aktuell bei 31,7 Prozent.

In diesem und im nächsten Jahr müsste der Ausstoß noch einmal so stark sinken wie 2018, damit das Ziel erreicht werden kann. "Dies ist aufgrund der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen nicht zu erwarten - und dass nochmals Extremeffekte ähnlich wie in 2018 auftreten werden, ist nicht allzu wahrscheinlich", urteilen die Agora-Forscher.

Die Kohlekommission soll bis Anfang Februar Vorschläge machen, wie und bis wann Deutschland aus der Stromproduktion mit Kohle aussteigen kann. Die Bundesländer mit Braunkohlerevieren fordern milliardenschwere Strukturhilfen, um den Wandel der Industrie abfedern und neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Das bisherige Angebot des Bundes von 1,5 Milliarden Euro halten sie für winzig. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich jetzt in die Beratungen eingeschaltet und wird einem Bericht zufolge kommenden Dienstag die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer treffen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2019 07:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.