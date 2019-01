An den Plänen zur automatischen Nummernschild-Erfassung zur Kontrolle der Fahrverbote gab es massive Kritik. Jetzt will Scheuer nachbessern.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will nach massiver Kritik an Plänen zur automatischen Kontrolle von Diesel-Fahrverboten beim Datenschutz nachbessern. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes.

Darin wird präzisiert, dass es sich um stichprobenartige Kontrollen handeln soll. Außerdem sollen die erhobenen Daten künftig spätestens zwei Wochen nach ihrer erstmaligen Erhebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...