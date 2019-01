BYD meldete sich mit einer Neuigkeit in Bezug auf die "BYD ADL partnership" in Großbritannien zu Wort. Dies ruft in Erinnerung, dass es bei BYD nicht nur Phantasie in Bezug auf Elektro-Pkw gibt, sondern auch im Hinblick auf Elektro-Busse. So meldete BYD einen "signifikanten Schritt vorwärts" ("significant step forward") - in Bezug auf die Lieferung von neun Elektro-Bussen und Auflade-Ausrüstung an "Stagecoach South" in Großbritannien. Diese Elektro-Busse sollen demnach für "park and ride"-Fahrten ... (Peter Niedermeyer)

