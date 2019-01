Count your Blessings, 2018 ist vorbei. Das vergangene Jahr war eine Zäsur. Ein gravierender Einschnitt in die Art und Weise wie wir die Kapitalmärkte betrachten und erkennen. Die Verunsicherung als täglicher Begleiter eines Investmentprozesses sind wir ja gewohnt zu adressieren. Die Kursbewegungen in 2018 aber haben selbst dieses Bewusstsein noch um eine Stufe erhöht. Wir können daraus lernen. Lernen, dass es immer wieder Überraschungen gibt, oder lernen, dass es keine lineare Sicherheit geben kann, oder man macht es sich einfach, interpretiert, dass es egal ist was man tut, der Markt gewinnt eh immer. Quasi, Köpferl in den Sand. Oder man räumt, so wie den Schnee vor der Haustüre, die ganzen Nebelschwaden vor den Investments weg und versucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...