Die Fakten liegen auf dem Tisch, Daimler präsentierte Verkaufszahlen und meldete das achte Rekordjahr in Folge. Die Aktien steigen zur Wochenmitte kräftig an, neue Ziele rücken allmählich in Reichweite. Gelingt der Sprung, eröffnen sich für das Indexschwergewicht neue Perspektiven. Mit dem richtigen Zertifikat können Anleger noch stärker profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...