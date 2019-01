General Electric hat am Dienstag am Markt unterschiedliche Signale gesetzt. In den USA gab der Kurs leicht nach. In Deutschland ging es immerhin um 2 % aufwärts, wobei der Handel relativ stark war. Das heißt, auch dieses Zeichen ist grundsätzlich interessant und zu bewerten. Die Aktie dürfte nun, meinen zumindest kurzfristig orientierte Chartanalysten, nach unten relativ gut geschützt sein. Denn die Kursentwicklung der vergangenen fünf Tage mit einem Ausgangspunkt bei 6,50 Euro hat eine Aufwärtstrendgerade ... (Frank Holbaum)

