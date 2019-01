Zürich - Verlegerpräsident Pietro Supino fordert eine Vervierfachung der bisherigen indirekten Presseförderung und Unterstützung für grössere Zeitungen. An der Dreikönigstagung des Verlegerverbands rechtfertigte er eine Erhöhung auf 120 Millionen Franken pro Jahr mit den steigenden Vertriebskosten pro gedruckte Zeitungsausgabe.

Trotz aller Dynamik und Faszination für die Digitalisierung blieben gedruckte Medien "die wichtigste Informationsquelle für die demokratische Meinungsbildung", sagte der Tamedia-Verwaltungsratspräsident an der Tagung vom Mittwoch in Zürich. Aufgrund der rückläufigen Volumen stiegen jedoch die Vertriebskosten pro Exemplar überproportional, was die Wirtschaftlichkeit des wichtigsten Medienangebots gefährde. Es sei deshalb "wichtig, dass die indirekte Presseförderung für Zeitungen von heute jährlich 30 auf 120 Millionen Franken ausgebaut wird".

Vorwürfe an die Post

Der Post wirft Supino vor, sie habe aufgrund ihrer Monopolstellung und "intransparenter Preisgestaltung" bereits in der Ausgangslage zu hohe Kosten verrechnet. "Sie überwälzt damit die Finanzierung ihres Grundversorgungsauftrags auf die Verleger und letztlich die Zeitungsabonnenten."

Weil alle Zeitungen unter den steigenden Vertriebskosten litten und der Druck im Werbemarkt die grossen besonders stark ...

