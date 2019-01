Rendity GmbH: Rekordjahr für Crowdinvestmentunternehmen Rendity DGAP-News: Rendity GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Rendity GmbH: Rekordjahr für Crowdinvestmentunternehmen Rendity 09.01.2019 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Rekordjahr für Crowdinvestmentunternehmen Rendity - 2018 acht Projekte mit insgesamt 6 Mio. Euro Anlagevolumen platziert - Planmäßige Rückzahlungen an Anleger steigen stark auf über 2 Mio. Euro - Projektpipeline für 2019 mit Topobjekten führender Immobilienentwickler Wien, 9.1.2019 - 2018 wurde für das auf Immobilien spezialisierte Crowdinvestmentunternehmen Rendity zum absoluten Rekordjahr. Das Wiener Start-Up konnte acht Immobilienprojekte mit einem gesamten Veranlagungsvolumen von 6 Mio. Euro erfolgreich platzieren und damit im Jahresvergleich ein Plus von mehr als 100 Prozent erzielen. Im gleichen Zeitraum stieg auch die planmäßige Rückführung von in Projekte aus den Vorjahren investiertem Kapital an die Anleger auf knapp 2.200.000 Euro. Die acht 2018 von Rendity finanzierten Projekte weisen gemeinsam ein Gesamtinvestitionsvolumen von 185 Mio. Euro aus. "Mittlerweile ist die Finanzierung mittels Crowdinvestment zu einem Standardinstrument in der Immobilienentwicklung geworden und immer mehr Bauträger nutzen dieses regelmäßig für ihre Developmentprojekte", erklärt Rendity-CMO Tobias Leodolter. Neben dem starken quantitativen Wachstum wurden 2018 weitere wichtige Meilensteine erreicht: - Mit der Eintragung ins "Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler" startete Rendity im März seine Expansion auf den deutschen Markt, mittlerweile werden bei einzelnen Projekten bis zu 25 Prozent des Platzierungsvolumens von Anlegern aus Deutschland gezeichnet. - Im Frühjahr wurden für das "No10" in der Wiener Innenstadt 1,5 Mio. Euro aufgebracht, die bisher größte Einzelinvestition im Immobilien-Crowdinvestment in Österreich. - Im Dezember wurde das erste Projekt aus der neuen Produktlinie "Rendity Income" (Investitionen in Bestandsobjekte mit längeren Laufzeiten und etwas niedrigeren Renditen, dafür mit besonders geringem Risiko dank kontinuierlichen Mittelzuflusses aus bereits vermieteten Wohn- oder Büroeinheiten) gestartet. "Wir haben unsere Anlegerbasis verbreitert, das Produktportfolio erweitert und mit dem No10 bewiesen, dass wir immer größere Volumina bewegen können", so Leodolter. "Daher rechnen wir auch für 2019 mit hohen Wachstumsraten." Zudem sei die Projektpipeline gut gefüllt, unter anderem mit Projekten renommierter Bauträger wie JP Immobilien, Winegg, Haring Group oder AIRA. Rendity rechnet mit einem Plazierungsvolumen von 10 Mio. Euro und damit, die Zahl seiner Investoren erneut zu verdoppeln. Gleichzeitig ist die Rückzahlung von Darlehen mit einem Gesamtumfang von 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Neues Projekt in der Wagramer Straße Das erste Rendity-Projekt 2019 startet bereits am kommenden Sonntag, 13. Jänner 2019. In der Wagramer Straße 130 im 22. Wiener Gemeindebezirk errichtet der erfahrene Immobilienentwickler AIRA in fußläufiger Nähe zur U1-Station Kagraner Platz 36 Eigentumswohnungen mit Freiflächen sowie zwölf PKW-Stellplätze und ein Geschäftslokal. Das Finanzierungsvolumen beträgt 400.000 Euro, Anleger erhalten 6 Prozent Rendite p.a. bei nur 18 Monaten Laufzeit. Über Rendity: Das 2015 von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Start-Up Rendity ist auf Crowdinvesting für Immobilien spezialisiert. Rendity konzentriert sich bei der Projektauswahl auf urbane Lagen und konnte seit dem Start im August 2015 bereits 20 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8 Mio Euro erfolgreich platzieren. Bisher wurden mehr als 2 Mio Euro an Investoren zurückgezahlt. Web: https://rendity.com; FB: fb.com/rendity; Twitter: @renditycom; Instagram: @renditycom Rückfragehinweis: Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen e.U. T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at 09.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 764729 09.01.2019 AXC0190 2019-01-09/14:46