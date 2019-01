Fast alle Unternehmen in Deutschland zeigen sich laut einer neuen Studie sozial engagiert und arbeiten dabei mit gesellschaftlichen Organisationen zusammen. Die überwiegende Mehrheit dieser Unternehmen bringe sich vorwiegend auf lokaler (55 Prozent) und regionaler (28 Prozent) Ebene ein, wie der Stifterverband und die Hilfsorganisation Plan International am Mittwoch in Berlin mitteilten. Am häufigsten würden die Firmen demnach mit lokalen Vereinen kooperieren.

Nicht einmal jedes zehnte Unternehmen in Deutschland arbeite aber mit international agierenden Nichtregierungsorganisationen zusammen. Der Stifterverband und Plan International warnten deshalb, die geringe Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und internationaler Zivilgesellschaft könne den Erfolg der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gefährden. Diese wurde vor zwei Jahren am 11. Januar verabschiedet. Mit dieser Leitlinie will Deutschland von der Weltgemeinschaft definierte globale Entwicklungsziele bis 2030 erreichen.

Bei den von den Vereinten Nationalen formulierten 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung geht es um Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Diese könnten nur durch mehr globale Zusammenarbeit erreicht werden, so die Studien-Initiatoren. Sie forderten ein entsprechendes Umdenken bei den Unternehmen./bw/DP/fba

