Harman stellt seine überarbeiteten Digital Cockpit-Angebote auf der CES 2019 vor. Diese sind in einer Reihe von Einstiegs- und Premium-Luxusfahrzeugen einsetzbar. Das Digital Cockpit vereinfacht die Fahrzeuganzeigen, um sowohl kritische als auch zusätzliche Informationen in einem intuitiven und zusammenhängenden Layout darzustellen. Das digitale Cockpit zeigt bereits in der Grundausführung ADAS-Informationen, Turn-by-Turn-Navigation, Multimedia-Playerinformationen, Feature-Menüs und mehr an und lässt sich mit dem Smartphone eines Benutzers integrieren. So können mehrere persönliche Assistenten (etwa Google, Alexa und Samsung Bixby) genutzt und gleichzeitig Harman-spezifische, fahrerbezogene Informationen in die jeweilige Cloud geladen werden.

Für Fahrer, die ein Fahrerlebnis direkt ab Werk wollen, ist das Premium Digital Cockpit und Compute Platform mit integriertem Android ein Komplett-Paket, das Armaturenbrett, Infotainment und Sicherheitsfunktionen eines Fahrzeugs miteinander verbindet. Die Lösung kombiniert klare, dynamische QLED- und OLED-Display-Technologien für ein verbessertes Farbspektrum unabhängig von der Tageszeit und bietet mit dem "Cabin Monitoring System" ...

