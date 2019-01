Derzeit ist die Nachfrage nach Lieferwagen mit Elektroantrieb so hoch, dass sie Renault nicht erfüllen kann. Bis 2022 will der Autobauer acht neue rein elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Markt bringen.

Der französische Autohersteller Renault kann derzeit die schnell wachsende Nachfrage nach Lieferwagen mit Elektroantrieb in Deutschland nicht erfüllen. Vor allem bei dem Stadtlieferwagen Kangoo Z.E. übertreffe das Kundeninteresse derzeit die Liefermöglichkeiten deutlich, sagte Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Düsseldorf. Grund dafür seien ...

