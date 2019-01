Bern (ots) -



Die Schweizer Reisekasse Reka konnte 2018 den Verkaufserfolg in

beiden Geschäftsfeldern steigern. Das Verkaufsvolumen von Reka-Geld

nahm um 1,0 % zu. Im Geschäftsfeld Ferien konnten die Nettoerträge

insgesamt um 1,7 % gesteigert werden. Besonders erfreulich dabei ist

die markante Steigerung bei denjenigen Ferienanlagen, die sich im

Eigentum und im Management von Reka befinden. Die Aussichten für das

Geschäftsjahr 2019 beurteilt Reka-Direktor Roger Seifritz als

optimistisch.



Das Verkaufsvolumen im Geschäftsfeld Reka-Geld nahm 2018 um 4,8

Mio. CHF auf 617,7 Mio. CHF zu (+1,0 %). Verantwortlich dafür ist das

Wachstum des Verkaufs von Reka-Zahlungsmitteln als Lohnnebenleistung

über Arbeitgeber. Dieser wichtigste Verkaufskanal von Reka-Geld legte

um 3,3 % zu.



Mit über 4'100 Unternehmenskunden, darunter drei Viertel der

grössten Schweizer Unternehmen, erreicht Reka eine nachhaltig hohe

Durchdringung im Markt der Lohnnebenleistungen. Im abgeschlos-senen

Geschäftsjahr gelang es, den seit einigen Jahren fortschreitenden

strukturellen Umbau bei Reka-Geschäftskunden in den Bereichen Finanz

und Handel (Stellenrückgang) über Neukunden zu kompensieren. Für 2019

erwartet Reka ein ähnliches Ergebnis, sofern sich die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund diverser internationaler

Risiken nicht verschlechtern.



Markante Zunahme der Nettoerträge bei Reka-Feriendörfern



Im Geschäftsbereich Reka-Ferien nahmen die Erträge 2018 insgesamt

um 0,6 Mio. auf 40,3 Mio. CHF leicht zu. Besonders erfreulich ist die

markante Zunahme der Nettoerträge bei den Reka-Feriendörfern. Sie

liefern knapp über die Hälfte des Gesamtertrages und erreichten ein

Ertragswachstum von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Treiber dieser

Entwicklung sind die generelle Verbesserung der Nachfrage nach

touristischen Leistungen in der Schweiz dank dem günstigeren

Euro-Wechselkurs sowie massgebliche Investitionen in die

Infrastruktur mehrerer Reka-Ferienanlagen in den vergangenen Jahren.



«Reka wird weiterhin engagiert in neue und erneuerte Angebote

investieren, weil moderne Angebote im Hochpreisland Schweiz der

Schlüssel zum Erfolg bleiben», so Roger Seifritz, Direktor von Reka.

Im Vermittlungsgeschäft von Ferienobjekten, das knapp einen Viertel

zu den Erträgen des Feriengeschäftes von Reka beiträgt, nahm der

Nettoertrag hingegen um 6,9 % ab. Grund dafür ist eine Abnahme von

verfügbaren Angeboten und Kontingenten.



Die Aussichten für 2019 beurteilt Reka zurzeit optimistisch. Der

Buchungsstand für die Wintersaison liegt derzeit knapp 7 % über dem

Vorjahresstand. Auch für das Sommerhalbjahr zeichnet sich eine

zunehmende Buchungsaktivität ab. Es bleibt jedoch zu beachten, dass

die Tourismusnachfrage unmittelbar auf die Witterungsentwicklung und

allfällige Wechselkursbewegungen reagiert.



Umsätze nach Geschäftsfeldern 2018



in Mio. CHF 2017 2018

Verkaufsvolumen Reka-Geld 611,7 617,7

Reka-Check 563,2 568,4

Reka Rail 43,4 43,6

Reka-Lunch 5,1 5,7

Ertrag Reka-Ferien 39,6 40,3

Schweiz 31,6 32,3

Ausland 8,0 8,0



