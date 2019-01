Nach den Turbulenzen zum Jahreswechsel ist der Arca Oil Index mittlerweile in etwas ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Seit einigen Handelstagen ist eine dynamische Erholungsbewegung zu beobachten. Die aktuelle Gegenbewegung bei den Ölpreisen in Verbindung mit der Beruhigung der Lage an den Aktienmärkten begünstigte hierbei die Entwicklung im XOI. Mit aktuell 1.232 Punkten (Schlusskurs 08.01.) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...