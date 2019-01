Mainz (ots) -



Donnerstag, 10. Januar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Francine Jordi, Sängerin



Ärger mit Inkasso-Büros - Wie erkennt man falsche Forderungen? Blinde ertasten Brustkrebs - Neue Wege bei der Krebsdiagnose Herzhafte Winterkost - Armins leckere Hackfleisch-Muffins







Donnerstag, 10. Januar 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Die "Animal Lounge" - Tierärzte am Frankfurter Flughafen Expedition Deutschland: Maintal - Ein Leben für die Schönheit Deutsche Auswanderer in China - Antiquitätenhändler in QingDao







Donnerstag, 10. Januar 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Deutscher Trödelhändler lebt in China - Chris handelt mit Kolonial-Artikeln







Donnerstag, 10. Januar 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Ute Lemper in Münster - Mit der Familie in der Heimat Neues von Jennifer Lopez - Mit "Manhattan Queen" im Kino







Donnerstag, 10. Januar 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Datenklau und Meinungsmache - Droht ein schmutziges Wahlkampf-Jahr?



Gäste: Stephan Mayer, CSU, Staatssekretär Bundesinnenministerium Konstantin von Notz, B'90/ Grüne, Fraktionsvize, Innenausschuss Anke Domscheit-Berg, Parteilos für Die Linke im Bundestag Miriam Meckel, Herausgeberin der "Wirtschaftswoche" Ranga Yogeshwar, Physiker, Wissenschaftsjournalist



