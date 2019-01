Bis Juni letzten Jahres schwankte die Alibaba-Aktie grob zwischen 166,13 und 206,20 US-Dollar seitwärts. Zwar gelang es bei 211,70 US-Dollar noch frisches Jahreshoch zu etablieren, dieses konnte weitere Käufer angesichts des durch US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieges nicht mehr locken. Die Aktie fiel in einen Abwärtstrend und setzte bis Ende Oktober in den Bereich von rund 130,00 US-Dollar zurück. Seitdem läuft in dem Wertpapier von Alibaba nun eine volatile Stabilisierungsphase, ab die sich sukzessive dem Ende zu neigen scheint. Denn zu Jahresbeginn stiegen die Kursnotierungen erneut an die seit Juni bestehende Abwärtstrendbegrenzung um 147,00 US-Dollar an, wodurch nun ein Ausbruch darüber unmittelbar bevorsteht und bei positiver Nachrichtenlage ein Kaufsignal zur Folge haben dürfte.

Hohe Volatilität vorprogrammiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...