Baden-Baden (ots) - Wie schon in den vorherigen Jahren, so wurden auch 2018 an Heiligabend und Silvester neue Streaming-Rekorde aufgestellt. Das geht aus einer Sonderauswertung, die GfK Entertainment in Kooperation mit dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI) erstellt hat, hervor. Am 24. Dezember 2018 wurden über 323 Millionen Musik-Streams in Deutschland abgerufen; sieben Tage später, an Silvester, waren es 300 Millionen. Das ist neue Spitzenwerte, die so in Deutschland noch nicht erreicht wurden. Auch an den Tagen vor Weihnachten wurden überdurchschnittlich viele Songs gestreamt.



"All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey und "Last Christmas" von Wham! (beide Sony Music) - diese Lieder durften an Weihnachten natürlich nicht fehlen. Allein an Heiligabend stellten sie mit 2,54 Millionen bzw. 2,48 Millionen Streams neue Höchstwerte auf. Platz drei der meistgestreamten Songs eines Tages ist mit "Driving Home For Christmas" von Chris Rea ebenfalls ein Weihnachtsstück.



Grundlage der Auswertung sind werbebasierte und kostenpflichtige Musik-Streams ab einer Länge von 31 Sekunden.



