Der Euro hat am Mittwoch leicht zugelegt und wurde von der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1458 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...