Berlin - Der Beginn von provisionsfreiem Wertpapierhandel aus Deutschland: Die Trade Republic Bank bietet ihren Kunden als erster deutscher Broker die Möglichkeit, mobil und provisionsfrei Aktien und ETFs zu handeln. Es fällt lediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro pro Handelsgeschäft an. Zudem kooperiert das Berliner FinTech mit Partnern wie der HSBC und der solarisBank. Alle Interessierten können sich ab sofort über die App oder die Website auf der Warteliste registrieren.

Wer bei der Trade Republic handelt, zahlt dauerhaft weder Provisionen noch eine Depotgebühr oder Negativzinsen. Der Nutzer kann mehr als 6.100 deutsche und internationale Aktien sowie über 250 ETFs provisionsfrei kaufen und verkaufen. Er bezahlt lediglich eine Fremdkostenpauschale von nur einem Euro pro Handelsgeschäft - unabhängig von der Grösse der Order. Das mobile Angebot richtet sich nicht nur an die mehr als zehn Millionen Anleger in Deutschland: Durch die einfache Handhabung und intuitive Verständlichkeit der App will die Trade Republic Bank auch alle zur eigenverantwortlichen ...

