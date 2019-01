Zürich (ots) - Die Raiffeisen Schweiz lässt ihre KMU-Beteiligungen

der ehemaligen Investnet neu von der Firma des EMS-Chemie-Präsidenten

Ulf Berg verwalten. Dies schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe. «Wir haben uns um den Assetmanagement-Auftrag

beworben und von Raiffeisen den Zuschlag erhalten», sagt BLR-Partner

Ulf Berg. Seit Oktober betreut Firma BLR & Partners das KMU-Portfolio

der Raiffeisen. Der Firma BLR gehören nebst Ulf Berg weitere

Schweizer Wirtschaftsgrössen wie Sunrise-Präsident Peter Kurer oder

Multi-VR Ulrich Jakob Looser an.



Er habe, so Berg, um das Mandat der Genossenschaftsbank zu

bewältigen, zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Weiter ist

vorgesehen, dass BLR-Manager im Auftrag der Bank auch Einsitz nehmen

in die Verwaltungsräte der einzelnen Portfoliogesellschaften.



Die ehemalige Investnet ist zentral in der Raiffeisen-Affäre, war

sie doch Gegenstand eines Enforcements der Finanzmarktaufsicht Finma

und steht sie doch weiterhin im Fokus der Strafuntersuchungen gegen

den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und weitere

Beschuldigte, unter ihnen die beiden Investnet-Gründer - wegen

ungetreuer Geschäftsbesorgung.



Raiffeisen hat ab 2012 einen dreistelligen Millionenbetrag in das

KMU-Beteiligungs-Vehikel investiert. Im nächsten Jahr wären die

Investnet-Minderheitsaktionäre berechtigt, ihre Aktien der Raiffeisen

Schweiz zu einer vordefinierten Bewertung anzudienen. Mittlerweile

bestreitet die Bank die Rechtmässigkeit der Aktienkaufverträge.



Originaltext: Handelszeitung

