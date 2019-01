Zürich (ots) - Eva Richterich, die Cousine des Firmenchefs Felix

Richterich, ist seit Anfang Jahr die neue Marketingchefin des

Bonbonproduzenten Ricola aus dem Laufental. Ein Sprecher des

Unternehmens bestätigt gegenüber der «Handelszeitung» einen

entsprechenden Eintrag im Handelsregister.



Mit dem Wechsel übernimmt die 45-Jährige eine Schlüsselposition im

Unternehmen. Laut Angaben eines früheren Mitglieds der

Geschäftsleitung gibt Ricola über 100 Millionen Franken für Werbung

und Promotion aus. Das sind knapp ein Drittel des Umsatzes in Höhe

von zuletzt 325 Millionen Franken pro Jahr.



Eva Richterich leitete in den letzten Jahren das hauseigene

Innovationslabor und amtete als Vize-Präsidentin von Ricola. Ihren

Posten im strategischen Gremium gibt sie nun ab. Raphael Richterich,

der Sohn von Felix Richterich, rückt für sie nach.



Der 34-Jährige ist der vormalige Marketingchef. Der ausgebildete

Ökonom war seit Anfang 2017 in dieser Rolle aktiv. Er vertritt die

vierte Familiengeneration und gilt als aussichtsreicher Kandidat für

die Nachfolge von Felix Richterich an der Spitze des Unternehmens.



