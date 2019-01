New York - Die US-Börsen haben auch am Mittwoch von der Hoffnung auf einen Ausweg im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert. Die zuvor nur bis Dienstag anberaumten Handelsgespräche zwischen beiden Ländern wurden überraschend fortgeführt und an den Märkten als Signal für tiefergehende Gespräche und ein Näherkommen beider Seiten gewertet.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 23 874,64 Punkte. Damit baute der US-Leitindex seine Gewinnsträhne seit Weihnachten aus. Am 24. Dezember war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um mehr als 9 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,24 Prozent auf 2580,56 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 6580,67 Punkte.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke auf Constellation Brands und die vorgelegten Zahlen des Wein-, Bier- und Spirituosenkonzerns gerichtet. Vor allem der ...

