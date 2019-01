Düsseldorf (ots) - Die jährliche Rangliste wurde von U.S. News & World Report veröffentlicht und bekräftigt, warum WW das weltweit führende kommerzielle Gewichtsmanagement-Programm ist.



WW (ehemals Weight Watchers / NASDAQ: WTW), ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden, wurde erneut von Gesundheitsexperten ausgezeichnet. In der Rangliste der besten Diäten 2019, die gerade von U.S. News & World Report veröffentlicht wurde, belegt WW bereits im neunten Jahr in Folge den ersten Platz als "Beste Diät zum Abnehmen" und als "Beste kommerzielle Diät". Die durchgängigen Spitzenplätze bestätigen die jahrzehntelangen klinischen Studien zur Wirksamkeit des WW Programms.



"Unser neues Motto 'Wellness that Works' beruht auf dem, was wir stets von Kunden auf der ganzen Welt und aus der Wissenschaft hören: WW funktioniert", sagt Dr. Gary Foster, Chief Scientific Officer von WW. "Unsere Marke wird ganzheitlicher, vielfältiger und spiegelt immer stärker wider, was man heute von einem Gesundheits- und Wellness-Partner erwartet. Dennoch fühlen wir uns nach wie vor unserem Erbe verpflichtet, der führende Partner im Gewichtsmanagement zu sein und dabei auf jahrzehntelange Erfahrung in der Verhaltensänderung zurückzugreifen."



WW hat zudem den 2. Platz für die "am leichtesten zu befolgende" Diät bestätigt, was die Umsetzbarkeit des Programms hervorhebt. Tatsächlich ist das aktuelle WW Freestyle[TM] Programm das effektivste und alltagstauglichste Programm der WW Geschichte, und es ist erwiesen, dass man damit besser abnimmt, besser schläft und sich glücklicher fühlt*. Des Weiteren hat WW den 4. Platz als "Beste Diät insgesamt" beibehalten.



"Seit die Rangliste der besten Diäten 2010 eingeführt wurde, hat WW sein Programm ständig weiterentwickelt. Dabei wurden jeweils die jüngsten Forschungsergebnisse zu Ernährung und Verhalten berücksichtigt, gleichzeitig aber auch darauf geachtet, wie die Menschen ihr Leben führen möchten", so Christian Kleine, General Manager & SVP Germany & Switzerland, WW. "Auf diese Weise können die Teilnehmer positive und nachhaltige Veränderungen ihres Lebensstils besser in ihren Alltag integrieren, egal, wo sie auf ihrer Reise stehen. Die jüngsten Platzierungen bekräftigen uns in unserem Ziel, Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben zu inspirieren - mit einem Programm, das perfekt in das Leben jedes einzelnen passt und Millionen von Menschen dabei unterstützt, gesunde Gewohnheiten zu übernehmen".



Die Auszeichnung von WW in der Rangliste der besten Diäten 2019 erfolgte parallel zur neuen Kampagne "For Every Body", die am 26. Dezember global gestartet wurde. Die Kampagne basiert darauf, dass Jeder seinen ganz eigenen Grund hat, gesünder zu leben und stellt den positiven Effekt eines gesünderen Lebensstils in den Mittelpunkt. Damit unterstreicht sie WWs strategische Evolution von der führenden Position im Gewichtsmanagement hin zu einem Partner für Wellness: Teilnehmer werden bei ihrem Ziel abzunehmen unterstützt, gleichzeitig wird ihnen aber auch eine ganzheitlichere Plattform für Gesundheit und Wellness geboten. Dazu gehören auch Innovationen bei Ernährung, Aktivität, Mindset, Inspiration und der Community.



"Wir fühlen uns geehrt, sind aber nicht überrascht, dass wir von U.S. News and World Report als eines der besten Programme anerkannt wurden", sagte Mindy Grossman, Präsident und Chief Executive Officer von WW. "Wir haben uns dazu verpflichtet, nicht nur der weltweit führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement, sondern darüber hinaus der globale Partner für Wellness zu sein und Menschen - allen Menschen - dabei zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen."



Das Gremium von Gesundheitsexperten von U.S. News & World Report umfasst Ernährungsexperten, Ärzte und andere, die sich auf Diabetes, Herzgesundheit, Verhaltensforschung und Abnahme spezialisiert haben. Die Diäten wurden in acht Kategorien bewertet.



Mehr Informationen über die Rangliste erhalten Sie auf Beste Diäten 2019 (https://health.usnews.com/best-diet). Mehr Informationen zu WW finden Sie auf www.ww.com.



*Sechsmonatige Vorher-Nachher-Studie mit 152 Teilnehmern, die von dem Gewichtsforschungslabor der Universität von North Carolina in Chapel Hill durchgeführt wurde. Die Studie wurde von Weight Watchers finanziert. Die Daten zu Schlafverhalten und Glücksgefühlen wurden von Studienteilnehmern nach 6 Monaten in dem WW Freestyle-Programm berichtet, gemäß dem Pittsburgh Sleep Quality Index (Pittsburgh-Index der Schlafqualität) und dem Oxford Happiness Questionnaire (Oxford Fragebogen zur Glücklichkeit).



Über WW



WW ist ein globales Wellness-Unternehmen und das weltweit führende kommerzielle Gewichtsmanagement-Programm. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten im echten Leben. Dank unseren spannenden digitalen Erlebnissen und persönlichen Gruppen-Workshops befolgen unsere Teilnehmer unser lebbares und nachhaltiges Programm, zu dem gesunde Ernährung, körperliche Betätigung und eine positive Denkweise gehören. Mit mehr als fünf Jahrzehnten der Erfahrung beim Aufbau von Communitys und unserer tiefschürfenden Erfahrung in der Verhaltenswissenschaft möchten wir Wellness für alle liefern. Um mehr über den WW-Ansatz zum gesunden Leben zu erfahren, gehen Sie bitte auf ww.com. Mehr Informationen über unser globales Geschäft erhalten Sie auf unserer Unternehmensseite auf corporate.ww.com.



