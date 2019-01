Der Patentkonflikt zwischen den US-Unternehmen Apple und Qualcomm hatte sich in den letzten Wochen immer weiter zugespitzt. So setzte sich der Chipkonzern mit seinen Klagen in Deutschland und China gegen den iPhone-Riesen aus dem Silicon Valley durch. Hierzulande etwa darf Apple aufgrund der Verletzung von Qualcomm-Patenten keine Smartphones der Baureihen 7, 7+, 8+ und X mehr verkaufen. Mittlerweile hat der Apfelkonzern beim zuständigen Landgericht München Berufung eingelegt.

Unstimmigkeiten ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...