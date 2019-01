Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 163,94 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,27 Prozent.

Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China belastete den Rentenmarkt nicht. Beide Seiten werden in der Nacht auf Donnerstag zeitgleich eine Mitteilung veröffentlichen, wie der Chefredakteur der regierungsnahen chinesischen Zeitung "Global Times", Hu Xijin, am Mittwoch auf Twitter ohne Angabe einer Quelle schrieb. Die Gespräche zwischen den chinesischen und den US-Vertretern seien zwar schwierig gewesen, hätten aber in einer angenehmen Atmosphäre stattgefunden.

Von der insgesamt zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten profitierten insbesondere die Anleihen von südeuropäischen Ländern wie Italien, Portugal und Griechenland. Hier gaben die Renditen deutlich nach./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0247 2019-01-09/17:57